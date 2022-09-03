Москва, 3 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Капитан клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведет символическое вбрасывание перед первым матчем московского «Динамо» в сезоне КХЛ. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба российского клуба.

Michael Miller Александр Овечкин

Московское «Динамо» на своем льду в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ примет казанский «Ак Барс». Игра пройдет на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышева», а стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

36-летний Александр Овечкин является воспитанником «Динамо», за которое выступал в период с 2001 по 2005 годы, а также в сезоне 2012/13.