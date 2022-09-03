Таллин, 3 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В 2022 году государственным предприятием «Эстонские железные дороги» (Eesti Raudtee) из-за санкций против России и конфликта на территории б. УССР будет недополучено порядка €20 млн. Об этом 2 сентября сообщил председатель правления компании Кайдо Циммерманн в эфире радиостанции Vikerraadio.

Железная дорога

«В этом году мы не получим около 20 миллионов евро, на покрытие которых государство уже выделило нам 12 миллионов, поэтому на сегодняшний день не хватает восьми. Дефицит следующего года оценивается примерно в 25 миллионов евро», — сказал он.

Также Циммерманн уточнил, что на сегодняшний день из России в Эстонию через три пограничных пункта проходит в среднем три поезда, в то время как в 2021 году их проходило в среднем семь с половиной.

«А вчера, например, через Нарву прошел только один поезд, а обратно через Печоры — тоже один поезд, поэтому сейчас объемы небольшие и это связано с введенными против России санкциями», — пояснил глава эстонской национальной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что из-за энергетического кризиса в ФРГ может произойти падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств для среднего класса.