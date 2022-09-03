Никосия, , 12:34 — REGNUM Экс-защитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) Андрей Ещенко прокомментировал дебют российского форварда Александра Кокорина за «Арис» (Кипр).

«Саша молодец! Главное, чтобы он отдавал и забивал, а остальное всё будет, сможет перезапустить свою карьеру. Будет играть до 45 лет», — передает его слова «Спорт-Экспресс».

«Арис» на своём поле нанёс разгромное поражение «Олимпиакосу» в матче II тура чемпионата Кипра (5:0). Экс-форвард московского «Спартака» вышел на поле в перерыве и отметился результативной передачей на Матию Шполярича (89 мин.).

Кокорин в сезоне-2021/22 в составе «Фиорентины» в Серии А сыграл 121 минуту. В «Арис» перешёл на правах аренды 31 августа.