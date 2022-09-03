Берлин, 3 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. 12 из 16 немецких федеральных земель приостановили первичный прием новых соискателей убежища и том числе из-за большого числа беженцев с территории б. УССР. Об этом 3 сентября сообщает редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на представителя МВД ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«На фоне высокого числа прибывающих 12 земель активировали сейчас запрет на прием в системе первичного распределения [мигрантов]», — сказала она.

Также представитель немецкого ведомства уточнила, что такое решение связано и с военными действиями на территории бывшей УССР, и с ситуацией в сфере миграции в целом, в частности с прибывающими в ФРГ с балканского направления мигрантами.

При этом представитель МВД ФРГ указала, что с момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР в страну прибыли в общей сложности свыше 980 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября второй круизный лайнер MS Ambition, в котором разместят беженцев с территории б. УССР, прибыл в порт шотландского города Глазго.