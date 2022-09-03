Харьков, Украина, 3 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Жители Волчанского района начали получать российские паспорта, сообзила 3 сентября администрация Харьковской области.

Migrantinform.ru Паспорт РФ

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«Жители Волчанского района, которые первыми подали документы на приобретение российского гражданства, уже получили красные паспорта», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Церемония вручения первых 15 документов прошла в местном Доме культуры.

Ранее в Харьковской области выдали первые российские паспорта. Первые 10 жителей Купянска, включая главу районной администрации Максима Губина, получили гражданство РФ.

2 сентября в Харьковской области начали выдавать российские автомобильные номера с кодом региона 188.