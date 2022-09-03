Москва, 3 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Из-за провала контрнаступления ВСУ на Херсон и неудачи при попытке захвата Запорожской АЭС командование киевских боевиков недовольно, и потому Владимиру Зеленскому угрожает военный переворот. Об этом 2 сентября написал бывший депутат так называемого законодательного органа террористического киевского режима Илья Кива в своём телеграм-канале.

Facebook.com Илья Кива Илья Кива

По словам киевского экс-депутата, руководство ВСУ недовольно провалом спецоперации по захвату Запорожской АЭС и потерей бойцов элитных подразделений главного управления разведки киевского минобороны.

Также Кива отметил, что в результате этого всё больше руководителей силовых структур бандеровцев «склоняются к мысли о замене некомпетентной, погрязшей в воровстве гуманитарной помощи и коррупции команды Зеленского».

«Всё больше и больше в воздухе слышен запах переворота. Результат провала Херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о боевой работе подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооружённых сил (ВС) РФ во время остановки попытки прорыва киевских боевиков на южном направлении на территории б. УССР рассказал один из российских десантников.