Вашингтон, 3 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить контакты по дипканалам для скорейшего возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипканалам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе», — передает его слова ТАСС.

В январе 2021 г., после назначения президентом США Джо Байдена, договор продлили еще на 5 лет без изменений. Предыдущая администрация США откладывала подписание соглашения — это ставило под угрозу систему стратегической стабильности.