Вашингтон, 3 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Рабочую группу для ускорения поставок американского оружия союзникам Вашингтона на фоне ситуации с Тайванем и конфликта на территории б. УССР создало министерство обороны США. Об этом 2 сентября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По словам последних, в состав указанной рабочей группы, созданной в августе 2022 года, вошли высокопоставленные официальные лица, и она будет заниматься выявлением недостатков в поставках союзникам США американского оружия и искать способы их устранения для ускорения этого процесса.

Также источники рассказали, что этот вопрос стал особенно актуальным из-за роста напряжённости в отношениях Китая и США на фоне тайваньского кризиса, а также из-за спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации б. УССР.

Кроме того, отмечается, что в состав группы вошли помощник заместителя главы Пентагона по политическим делам Саша Бейкер и заместитель министра обороны США по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бригадный генерал США Марк Киммитт заявил, что сокращение западных поставок передовых вооружений киевскому режиму грозит катастрофическими последствиями для бандеровцев