Энгельс, Саратовская область, 3 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Саратовской области на базе дислоцированного в Энгельсе тяжёлого бомбардировочного полка дальней авиации были выполнены плановые полёты стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России

Полёты «Белых лебедей» и «Медведей» проводились с целью поддержания натренированности лётного состава. Экипажи «стратегов» в ходе выполнения полётного задания отработали взлёты и посадки, передвижение по заданному маршруту и в заданной зоне, а также взаимодействие с группой руководства полётами.

пресс-служба Минобороны РФ «На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы».

Всего за лётную смену экипажи тяжёлого бомбардировочного полка совершили около 15 вылетов, было задействовано около восьми единиц авиационной техники, а также автомобильная и специальная техника аэродромно-технического обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье прошли комплексные тренировки по выживанию в летних условиях, оказанию само- и взаимопомощи с использованием носимых (бортовых) аварийных запасов и подручных средств с лётным составом дальней авиации ВКС России.

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