Улан-Удэ, , 08:40 — REGNUM Подразделения ПВО Восточного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника в ходе стратегического учения «Восток-2022». Об этом 3 сентября сообщили в Минобороны России.

«Подразделения ПВО ВВО в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» выполнили задачи по отражению массированного ракетного удара условного противника в условиях применения им высокоточного оружия, авиации и средств радиоэлектронной борьбы на полигоне «Телемба» в Республике Бурятия», — отмечается в сообщении.

Военнослужащие из расчетов С-300ПС обнаружили летательные аппараты, распознали цели, приняли решение об их уничтожении и выполнили практические пуски ракет.

«Контроль уничтожения средств воздушного нападения условного противника осуществлялся по экранам индикаторов на рабочих местах командных пунктов зенитных ракетных систем. Для обеспечения скрытности своих действий расчеты ЗРС С-300ПС совершили марши на запасные позиции», — отметили в военном ведомстве.

Учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тыс. человек, свыше 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.