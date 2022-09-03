Берлин, 3 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Решение о введении ограничений цен на российские нефть и нефтепродукты с 5 декабря 2022 года подтвердили министры финансов стран «Группы семи» (G7). Об этом говорится в их подписанном совместном заявлении, которое 2 сентября было обнародовано на сайте минфина ФРГ.

ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что главы минфинов G7 собираются создать «широкую международную коалицию» для запрета морских перевозок российской нефти в случае, если цены на неё будут выше согласованных группой цен.

При этом указывается, что также создаваемая коалиция хочет увеличить объёмы нефтедобычи в мире для того, чтобы на этом рынке не было дефицита.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября министры финансов стран G7 по итогам заседания 2 сентября призвали все нефтедобывающие страны нарастить добычу для снижения волатильности на рынке.