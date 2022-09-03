Тетово, Северная Македония, 3 сентября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В македонском городе Тетово 2 сентября прошел протест против насилия над женщинами и девушками. Поводом стало групповое изнасилование 11-летней девочки в Приштине, уже спровоцировавшее активное общественное обсуждение и массовые протесты в Косово.

Насилие

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, протестующие, в основном женщины, прошли от Площади свободы мимо здания суда в Тетово с требованиями о суровом наказании для педофилов и насильников.

Одна из участниц протеста отметила, что в Тетово чрезвычайно часто происходят случаи насилия над женщинами, однако реакция на подобные случаи неудовлетворительна и почти не заметна.