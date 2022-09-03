Приштина, Сербия, , 05:44 — REGNUM Глава косовской оппозиционной партии Альянс за будущее Косово Рамуш Харадинай 2 сентября высказался с критикой правительства Альбина Курти в связи с невыплатой зарплат значительной части бюджетников вследствие забастовки работников школ и администрации.

Рамуш Харадинай Foreign and Commonwealth Office

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай обвинил правительство Косово в ослаблении системы общественных институтов и попытке спрятать провалы внутренней политики за повесткой диалога с Сербией.

Выходом из сложившейся в Косово ситуации Харадинай назвал рост заработных плат. Напомним, в 2021 году правительство Альбина Курти отменило принятый его предшественникам из правительства Авдуллы Хоти закон о заработных платах, предполагавший значительный рост заработной платы работников, получающих заработную плату из бюджета, мотивировав это непропорциональным повышением заработных плат различным категориям таких работников.

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