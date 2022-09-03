Нью-Йорк, США, , 04:08 — REGNUM Специальным представителем генсека ООН и главой Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) назначен 75-летний сенегальский дипломат Абдулай Батили. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба ООН.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

пресс-служба ООН «Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил… о назначении сенегальца Абдулая Батили своим специальным представителем в Ливии и главой Миссии ООН по поддержке в Ливии».

Предшественником Батили в Ливии был словак Ян Кубиш, покинувший этот пост 10 декабря 2021 года.

В заявлении ООН отмечается, что Батили «имеет 40-летний опыт работы» в правительстве Сенегала, образовательных учреждениях, региональных организациях, а также в структурах ООН (с 2013 года).

Как сообщало ИА REGNUM, Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) объявила о глубокой обеспокоенности из-за «продолжающейся активизации войск и угроз применения силы» внутри страны.

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