Шри-Джаяварденепура-Котте, , 03:06 — REGNUM Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, бежавший за границу после массовых протестов в июле, вернулся в страну. Об этом 2 сентября передал телеканал TV5Monde.

Готабая Раджапакса Mr Jorge Cardoso

В аэропорту «Ратмалана» экс-главу государства встречало несколько членов действующего правительства республики. Он прибыл через Сингапур из Таиланда, где находился по временной визе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Правящая партия Шри-Ланки обратилась к новому президенту страны Ранилу Викремесингхе с просьбой помочь Готабае Раджапаксе вернуться на родину и гарантировать безопасность бывшего лидера после его возвращения.

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