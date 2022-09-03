Шри-Джаяварденепура-Котте, 3 сентября, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, бежавший за границу после массовых протестов в июле, вернулся в страну. Об этом 2 сентября передал телеканал TV5Monde.

Mr Jorge Cardoso Готабая Раджапакса

В аэропорту «Ратмалана» экс-главу государства встречало несколько членов действующего правительства республики. Он прибыл через Сингапур из Таиланда, где находился по временной визе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Правящая партия Шри-Ланки обратилась к новому президенту страны Ранилу Викремесингхе с просьбой помочь Готабае Раджапаксе вернуться на родину и гарантировать безопасность бывшего лидера после его возвращения.