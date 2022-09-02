Богота, 3 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Восемь сотрудников полиции погибли при подрыве полицейского автомобиля городе Сан-Луис (департамент Уила) на юго-западе Колумбии, сообщил в своем микроблоге колумбийский президент Густаво Петро.

(сс) Will Russell Взрыв

Взрывное устройство было установлено на пути следования машины. Петро осудил нападение, и выразил солидарность с семьями погибших.

Он также заявил, что рассматривает случившееся как «явный саботаж» деятельности по установлению мира в Колумбии. В город направлены дополнительные силы полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в колумбийском городе Картахьена-дель-Шайра вооруженные лица атаковали полицейский автомобиль. В результате нападения произошел взрыв, который унес жизни четырех мирных граждан.