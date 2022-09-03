Грузия, 4 сентября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. В тушении лесного пожара около села Шилда Кварельского муниципалитета Кварели задействованы силы министерства обороны Грузии, сообщил 2 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

mod.gov.ge Тушение лесного пожара. Грузия

По словам мэра Кварели Ростома Сесиашвили, в зоне пожара активно ведутся работы и на данном этапе опасности распространения огня нет, но сложный рельеф местности и сильная жара препятствуют полной локализации пожара.

Сильный пожар разгорелся именно на земле, потому что огонь сжигает листья, опавшие деревьев.

Что стало причиной пожара и нужно ли будет привлекать авиацию для его тушения пока неизвестно.

Напомним, что в Грузии за последнее время произошло несколько крупных лесных пожаров, самым опасным из которых было возгорание недалеко от Боржоми.