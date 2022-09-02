Вена, 2 сентября 2022, 23:39 — REGNUM Представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) останутся на Запорожской атомной электростанции до тех пор, пока это необходимо. Об этом заявил сегодня, 2 сентября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По словам Гросси, два инспектора МАГАТЭ будут оставаться на Запорожской АЭС столько, сколько это необходимо.
Гросси надеется, что инспекторы МАГАТЭ не останутся там навсегда, когда-нибудь настанет день, может быть даже не в отдаленном будущем, когда станция сможет нормально функционировать с «её обычными владельцами и операторами», а инспекторы МАГАТЭ будут посещать её периодически.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запорожская АЭС была взята под контроль российскими военными в ходе освобождения Запорожской области от бандеровского оккупационного режима.