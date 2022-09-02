Москва, 2 сентября, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Россия сможет перенаправить экспорт своих энергоресурсов в страны, которые не ввели потолок цен на её нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам эксперта, это может привести к снижению прибыли российских компаний. Однако масштабных последствий для экономики страны подобное развитие событий нести не будет.

«Нефть будет поставляться по другим направлениям. Это будет меньшая прибыль для российских компаний. Но это не означает для них катастрофу. При этом в Евросоюзе взлетит цена на энергоресурсы. Это приведет и к росту цен на газ, потому что его нельзя будет замещать более дешевой нефтью. А российская экономика будет фиксировать недополученную стоимость. Но российская экономика все равно будет развиваться и расти. Катастрофических последствий для нас я тут не вижу», — сказал Колташов.