Брюссель, 2 сентября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Введение всеми странами — членами ЕС потолка цен на российскую нефть — вот в чём цель европейского руководства, заявил 2 сентября еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Camera dei deputati Паоло Джентилони

Его заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии по итогам переговоров министров финансов стран G7, которые постановили такой ценовой потолок для российской нефти установить с 5 декабря.

Джентилони пояснил, что «структура и уровень ограничения цен» пока не сформированы. ЕК будет работать с членами ЕС для «достижению единогласия среди наших 27 государств».