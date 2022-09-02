Бишкек, 2 сентября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Власти Киргизии могут отменить ранее введённый запрет на продажу сахара за рубеж. Об этом во время радиоэфира заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.

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По словам высокопоставленного чиновника, экспортные поставки планируют возобновить не раньше, чем на сахарные заводы поступит новый урожай свеклы.

«С 1 октября мы начнем убирать урожай сахарной свеклы. Нужно смотреть не только на прилавок, но и на интересы наших переработчиков», — подчеркнул он.

Также Джаныбеков отметил, что после получения квот на беспошлинный ввоз Киргизия импортировала порядка 105 тысяч тонн сахара.

«Сейчас мы вынуждены принимать решение о частичном открытии границ для экспорта из-за того, что объём довлеет над рынком», — резюмировал глава Минсельхоза.

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