Люксембург, , 21:21 — REGNUM Два своих завода в Германии решила закрыть металлургическая компания ArcelorMittal из-за высоких цен на энергоносители, говорится в опубликованном 2 сентября заявлении компании.

Доменная печь Orenburg-gov.ru

Ссылаясь на то, что металлургическое производство не всегда может работать в условиях «экономии электроэнергии», руководство ArcelorMittal объявило, что с конца этого месяца частично остановит два предприятия в Германии.

Уточняется, что в городе Бремене будет остановлена одна из двух доменных печей, а в городе Гамбурге прекратит работу завод сортового проката. Решение принято «на фоне текущей ситуации и негативных перспектив».

Работники заводов уже переведены на неполный рабочий день, как и на предприятиях в городах Дуйсбурге и Айзенхюттенштадте. Комментируя это решение, руководитель германского подразделения ArcelorMittal Райнер Блашек сказал:

«Высокие цены на газ и электроэнергию ложатся тяжким бременем на нашу конкурентоспособность. Кроме того, с октября федеральное правительство планирует ввести сбор за газ, который будет по-прежнему обременять нас».

Он добавил, что при таком стремительном росте цен на газ и электроэнергию в десять раз «мы уже неконкурентоспособны на рынке», а этот рынок на четверть состоит из импорта. Блашек заявил, что власти страны должны обеспечить контроль цен, и это нужно сделать срочно.

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