Нур-Султан, , 20:08 — REGNUM Казахстану удалось доказать способность вести самостоятельную экономическую политику — казахские власти смогли сохранить стабильность экономики на фоне международного санкционного противостояния. Об этом заявил директор Института экономики Азимхан Сатыбалдин, передаёт «Zakon. kz».

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам академика, правительство Казахстана оперативно нашло новые маршруты экспорта продукции, несмотря на потерю некоторых возможностей по выходу на привычные внешние рынки сбыта.

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«Были предотвращены самые негативные сценарии событий. Казахстан мог попасть в санкционный список наряду с Россией и Белоруссией из-за участия в ЕАЭС. Нужно признать, что принятые меры позволили значительно снизить сильнейшие удары внешних факторов», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что из-за переставших существовать традиционных логистических цепочек многие грузы, которые раньше проходили транзитом через Россию, теперь перевозятся через Транскаспийский международный транспортный маршрут — через казахские порты Актау и Курык.

«Теперь Казахстан как транспортный хаб региона должен обеспечить необходимую скорость продвижения этих грузов», — подчеркнул Азимхан Сатыбалдин.

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