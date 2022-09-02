Москва, 2 сентября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. На фоне возможного запрета страховать морские суда, которые перевозят российскую нефть по цене выше установленного странами G7 потолка, Россия может построить свой собственный танкерный флот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

Танкер

При этом собеседник ИА REGNUM отметил, что данное решение связано с рядом трудностей. Помимо чисто технических, создание большого количества морских судов, способных перевозить российскую нефть, потребует длительного времени.

«Даже Советский Союз не был мощным производителем гражданских судов. Поэтому, если задача будет поставлена, то может быть со временем её решат. Но если речь идет о быстрых решениях логичнее купить или арендовать готовое судно. А в будущем может быть. Технически больших препятствий нет — мы в конце концов стрим атомные ледоколы, а это намного сложнее, чем построить нефтяной танкер», — сказал Хестанов.