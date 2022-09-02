Москва, 2 сентября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) и певец Михаил Шуфутинский опубликовали обновлённую версию песни «3 сентября». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 2 сентября.

Кадр из микроблога Егора Крида Обложка совместной песни Егора Крида и Михаила Шуфутинского «3 сентября»

В новой версии композиции рэпер исполняет куплет, а Шуфутинскому, как и в оригинале, достался припев. «Я календарь перевернул, и там снова 3-е… Главная премьера этой осени уже на всех муз. площадках. 3 сентября теперь играет новыми красками с новым смыслом. А пока слушайте везде и учите слова нового шлягера», — прокомментировал выход работы Крид.

Напомним, оригинальная версия песни «3 сентября» вышла в 1993 году. Впоследствии композиция стала «визитной карточкой» Михаила Шуфутинского.