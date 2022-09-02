Москва, 2 сентября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Запад едва ли сможет победить в развязанном им энергетическом противостоянии с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя решение стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При этом собеседник ИА REGNUM счел, что и Россия не сможет одержать в этом противостоянии сокрушительную победу.

«Мне кажется, что базовый вариант — боевая ничья. В условиях, когда рынок близок к балансу и избытка нефти нет, любые такого рода ограничения приведут к тому, что потоки нефти просто перераспределятся и всё», — сделал свой прогноз Хестанов.