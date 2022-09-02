Мехико, , 20:20 — REGNUM По меньшей мере четыре человека погибли и ещё восемь получили ранения в результате стрельбы на футбольном поле в Мексике, сообщает 2 сентября Reuters.

Однажды в Мексике Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США

Прокуратура штата Морелос сообщила журналистам, что нападение произошло в городе Екапикстла. Неизвестные мужчины открыли огонь из своих автомобилей по людям, собравшимся после футбольного матча.

Мэр города Екапикстла Эладио Санчес также сообщил, что среди убитых был 57-летний экс-мэр города Рефухио Луна.

В данный момент полиция проводит расследование, мотивы преступников пока не установлены.