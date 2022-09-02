Москва, 2 сентября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Телевизионный Первый канал решил вернуть в сетку вещания развлекательные программы. Такое заявление сделал сегодня, 2 сентября, генеральный директор телеканала Константин Эрнст на полях четвертого федерального просветительского марафона общества «Знание».

MIPCOM Константин Эрнст

Эрнст напомнил, что с началом специальной военной операции России на территории бывшей УССР Первый канал первым изменил свою сетку вещания. Были убраны развлекательные передачи и сделан акцент на общественно-политических.

В настоящий момент Первый канал продолжит выпуск аналитических передач, но в выходные дни будут возвращены развлекательные проекты.