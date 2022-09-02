Москва, , 18:39 — REGNUM Пакет предложений по реконструкции налоговой системы подготовили в «Деловой России», меры позволят бизнесу эффективно участвовать в импортозамещении и производстве жизненно важных товаров и услуг, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

Российский рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В нынешней обстановке надо всеми возможными способами создавать климат, в котором будут себя хорошо чувствовать все отечественные компании, реально участвующие в импортозамещении, а также в выпуске жизненно важных товаров гражданского и оборонного назначения, отметил член генсовета «Деловой России» и руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Для подъема экономики страны необходимо расширить круг компаний, имеющих право на упрощенное или иное льготное налогообложение», — убежден Хаминский.

Также необходимо внести изменения в систему налогообложения, существенно расширив рамки применяемых льгот и преференций. Сейчас многим компаниям просто невыгодно наращивать обороты, потому что тогда они автоматически выпадают из так называемой упрощенки. То есть если годовой доход фирмы ненамного превышает 200 млн рублей, она выходит из льготной зоны и сразу попадает в жесткие фискальные условия. Исключение сделано для IT-отрасли и гостиничного бизнеса, которые, находясь на общей системе налогообложения, освобождены от уплаты НДС. В определенной мере такая льгота коснулась и предприятий общественного питания.

Еще одно предложение касается налоговых проверок и их последствий для конкретных компаний. Как правило, такие проверки заканчиваются доначислением крупных сумм — недоимок, пеней, штрафов.

«Однако далеко не всегда «виновата» конкретная фирма, которой назначили дополнительные выплаты. Просто в бизнес-цепочке могли оказаться какие-либо порочные звенья, а налоговики вместо поиска реального недоимщика назначили крайним доступного им добросовестного участника хозяйственных правоотношений — за то, что он якобы что-то недосмотрел в делах кого-то из своих поставщиков. Причем, как правило, речь идет вовсе не о намеренном «закрытии глаз». Компании изучают своих контрагентов по открытым источникам, но этот доступный сегмент информационного поля, разумеется, не позволяет найти все «скелеты в шкафу», — указал Хаминский.

Он полагает, что дополнительные выплаты в нынешних условиях грозят предприятиям прекращением их деятельности и недопустимо, чтобы добросовестные производители фактически платили по чужим счетам.

В настоящее время действует мораторий на налоговые проверки, но его действие не вечно, соответственно, со стороны государства необходимо принять меры для защиты бизнеса и на ближайшее будущее, считает эксперт.

Хаминский предлагает упорядочить проведение «налоговой реконструкции», основываясь на судебной практике, вставшей в подобных спорах на сторону добросовестных компаний.

Он предлагает подготовить и утвердить перечень критериев должной осмотрительности налогоплательщика и порядок их применения. Соблюдение этих критериев будет однозначно трактоваться как отсутствие вины в действиях контрагентов. Для развития отечественной экономики в нынешних непростых условиях важно, чтобы Минфин в рамках своих компетенций выпустил соответствующий нормативный правовой акт, отметил эксперт.

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