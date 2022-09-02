Сивас, , 17:50 — REGNUM Как сообщают турецкие СМИ, 29-летний нападающий Ахмед Муса, выступающий на данный момент за «Фатих Карагумрук», может перейти в «Сивасспор». Сегодня футболист должен подписать контракт с новой командой.

Ахмед Муса Дмитрий Садовников

Действующее соглашение Мусы с «Фатихом» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нигерийского нападающего в 3,4 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ахмед Муса, выступая за «Фатих», принял участие в 31 туре турецкой Суперлиги 2021/22, в котором отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Ранее нигерийский нападающий выступал за ЦСКА, который покинул в 2016 году, перейдя в «Лестер Сити» за 19,5 миллиона евро.