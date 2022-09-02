Вашингтон, 2 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Производитель алюминиевого проката Novelis не будет закупать российский металл для своих предприятий в Европе, сообщает 2 сентября Bloomberg.

(сс) homw Алюминий

Как сообщил представитель Novelis, это решение начнёт действовать с 2023 года. В новом тендере российские предприятия участвовать не смогут.

Уже заключённые договорённости от этого решения не пострадают. О причинах исключения России из тендера ничего не сказано.