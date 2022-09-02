Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Специалисты из Санкт-Петербурга не сбавляют обороты, возвращая Мариуполь к нормальной жизни. Об этом сообщил 2 сентября вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в Мариуполе

Пиотровский в первые дни сентября посетил город-побратим по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова. Он побывал в школах, которые сдали к началу нового учебного года. Вице-губернатор подчеркнул, что работы завершили меньше, чем за два месяца. Помимо того, что учащиеся получили подготовленные к занятиям школы, им также передали от Петербурга наборы для учёбы.

«Город возвращается к нормальной жизни, и это только начало. Мы продолжаем работу над восстановлением социальной инфраструктуры, работы ведутся в детской и взрослой поликлиниках, десяти жилых домах и пяти общежитиях, двух парках, филармонии, волейбольно-баскетбольном комплексе и на других объектах», — написал Борис Пиотровский.

Готовность школ к новому учебному году проверил и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Возможность обучаться он назвал свидетельством того, что в ДНР возвращается мирная жизнь. Турчак также отметил, что в городе есть свет, работают светофоры и ходит общественный транспорт.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил школьников Мариуполя с началом нового учебного года. Он также пригласил учащихся поступать в вузы Санкт-Петербурга, а ребят помладше — на отдых в лагерях Северной столицы.