Мехико, , 17:13 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал «отвратительным» покушение на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, сообщает 2 сентября Reuters.

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер Kremlin.ru

«Это прискорбно, отвратительно, но в то же время, я бы сказал, чудесно, потому что она в порядке», — сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции.

В покушении на Кристину Фернандес де Киршнер подозревается 35-летний бразилец, в настоящее время его допрашивает полиция. СМИ сообщают, что мужчина был подписан в социальных сетях на ряд оккультных и масонских групп.

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