Рим, 2 сентября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В настоящее время логистика на рынке продовольственных товаров выстроена так, что граждане «платят за километры и едят километры», заявил 2 сентября основатель партии популистов Италии Беппе Грилло.

Niccolò Caranti Беппе Грилло

Не только «заморские товары» вроде кофе и бананов преодолевают огромные расстояния, прежде чем попасть на прилавок и на стол, то же происходит и с обычными овощами и фруктами, отметил Грилло.

Нужно перестроить логистику таким образом, чтобы все граждане страны получали бы доступ в первую очередь к местным товарам, добавил он.

Ранее 2 сентября лидер «Лиги» Маттео Сальвини заявил, что в случае победы правых на парламентских выборах новое правительство защитит интересы фермеров в том числе от Брюсселя с его устремлениями упорядочивать и продвигать производство «лабораторной дряни» вместо здоровой еды.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.