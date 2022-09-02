Берлин, 2 сентября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Министры финансов стран G7 по итогам заседания 2 сентября призвали все нефтедобывающие страны нарастить добычу для снижения волатильности на рынке. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой министерства финансов Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы вновь призываем нефтедобывающие страны увеличить добычу, чтобы снизить волатильность на рынках энергоносителей», — отмечается в заявлении.

Главы финансовых ведомств G7 также приветствовали недавнее решение Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) о наращивании добычи в условиях ограниченного предложения.

Напомним, ранее сегодня страны G7 единогласно приняли решение об установлении потолка цен на российскую нефть с 5 декабря 2022 года.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты компаниям и странам, которые введут ценовые ограничения, поскольку Москва не намерена «работать на нерыночных условиях».