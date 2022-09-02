Белград, 2 сентября 2022, 16:54 — REGNUM Кризис на территории бывшей УССР привёл к катастрофическому ослаблению Евросоюза, заявил 2 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на саммите «Открытые Балканы» в Белграде.

Евросоюз
Евросоюз
Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, руководство ЕС и лидеры стран Евросоюза не смогли этому помешать.

Сийярто пояснил, что катастрофическое ослабление Европы и Евросоюза является следствием военного конфликта в бывшей УССР и разорительного энергетического кризиса.

«Сидя за этим столом, мы должны сказать правду. Она заключается в том, что лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности», — заявил Сийярто.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что события на территории бывшей УССР положат конец доминированию стран Запада.

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