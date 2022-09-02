Вашингтон, 2 сентября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Потолок цен на российскую нефть вводится странами G7 с 5 декабря 2022 года. Это решение стран «Группы семи» подтвердили их министры финансов в подписанном 2 сентября совместном заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Министры, как отмечается в заявлении, намерены сформировать «широкую международную коалицию», которая запретит перевозку нефти из России морским путём, если нефть будет стоить дороже согласованной ими цены.

Чтобы не оставить нефтяной рынок в состоянии дефицита нефти, коалиция намерена увеличить объёмы добываемой нефти.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 сентября, российский вице-премьер Александр Новак пообещал, что страны и компании, которые введут ценовые ограничения на нефть из России, лишатся этого импорта.