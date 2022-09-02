Рим, , 16:29 — REGNUM Судьба итальянских выборов будет решаться в последние недели, заявил 2 сентября лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта Kancelaria Premiera

Он полагает, что констатируемый социологами огромный отрыв правых может быть нивелирован, если участие в голосовании примут граждане, которые пока не собираются этого делать (около 40% жителей страны), а также молодежь, в среде которой либералы, по их собственных данным, являются самой популярной партией.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони. Предполагается, что правые получат около 50% голосов, леволибералы — около 30%.