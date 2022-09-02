Москва, 2 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Продление программы параллельного импорта отвечает интересам населения страны и благодаря такой мере российские граждане не сильно ощущают пропажу с полок магазинов каких-то категорий товаров, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 2 сентября член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова о продлении на год программы параллельного импорта.

«Правительство делает ставку на то, что бизнес решит самостоятельно вопросы с логистикой, с закупкой привычных товаров, а государство поможет с ввозом и таможенной очисткой. Благодаря этому мы сегодня не сильно ощущаем пропажу с полок магазинов каких-то категорий товаров. Поэтому тут нужно позитивно оценивать работу правительства и решения по продлению параллельного импорта», — сказал Нифантьев.

Говоря о влиянии импорта на развитие страны, он отметил необходимость понимания того, что товарное, или сырьевое замещение не происходит мгновенно.

«Необходимо время. Когда рынок начнет насыщаться внутренней продукцией, конкурирующей с ввозимыми по параллельному импорту товарами, тогда правительство снимет режим благоприятствования для параллельного импорта на данную группу товаров, поддерживая таким образом внутреннего производителя, но сохраняя конкурентную среду. Я думаю, что где-то в феврале–марте 2023 года мы будем наблюдать весьма интересную статистику по росту внутреннего производства в ряде отраслей. Тогда можно будет уже провести серьезный анализ того, какое влияние оказали санкции и параллельный импорт на развитие страны», — заключил депутат.