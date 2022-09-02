* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 2 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Два надёжных источника, которые принимают участие в заседаниях кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при условии неразглашения их имен, сообщили Afghanistan International, что мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и некоторые высокопоставленные члены движения, категорически возражают против открытия школ для девочек в силу своих крайних убеждений.

8am.af Школа для девочек в Афганистане

Один из этих источников процитировал слова премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Хасана Ахунда: «Пока я жив, девочки не будут ходить в школу».

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Несмотря на взятые обязательства, после захвата власти в Афганистане, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы для старшеклассниц, и сотни тысяч учениц были лишены права на образование.

За прошедший год, несмотря на давление международного сообщества, санкции и требование вновь открыть школы для девочек, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отступили от своей политики.

Указанные источники сообщили, что премьер-министр является муллой крайне экстремистских взглядов, и он жестко контролирует правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также, согласно этим источникам, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада, как выходец из деревни, не имеет определённого видения в управлении государством, и действует согласно рекомендациям экстремистски настроенных членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мулла Хайбатулла стал во главе движения после смерти второго лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтара Мохаммада Мансура. При прежнем режиме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (1996–2001 гг.) он в течение короткого времени был главой Джалалабадского арбитражного суда и, согласно источникам, он не был в числе видных членов группировки, но у него есть большое медресе и много недвижимости в Кветте, Пакистан.

Согласно упомянутым выше двум источникам, помимо муллы Хайбатуллы, против открытия школ для девочек выступают и дают советы лидеру «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Мухаммад Хасан Ахунд, шейх Абдул Хаким Хаккани, мулла Нур Мухаммад Сакиб и маулави Махмуд.

(сс) U.S. Department of State Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Также эти источники сообщают, что другие члены кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не придерживаются строгих взглядов на образование девочек, но из-за близких отношений экстремистски настроенных высокопоставленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с муллой Хайбатуллой на заседаниях кабинета они находятся в изоляции.

По информации источников, мулла Мохаммад Хасан Ахунд серьёзно болен, и поэтому он не в состоянии выполнять повседневную работу. Мулла Хасан Ахунд не играл никакой роли в 20-летней войне талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против западных стран и афганского правительства, но после того, как радикалы взяли под свой контроль Афганистан, он таинственным образом прибыл из Пакистана в Кабул.

Источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сообщили, что за полтора месяца до падения республики пакистанские военные пригласили муллу Хасана Ахунда в разведывательный центр в Кветте и велели ему готовиться к обязанностям премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мулла Хасан Ахунд, потомок Бабура, смиренно сказал пакистанским военным: «Я очень болен, я не могу управлять правительством». В ответ на это высокопоставленный пакистанский военный предупредил муллу Хасана: «Мы позволим вам купить половину земель в районе Жуб, но вы не имеете права на отказ. Если вы этого не сделаете, мы конфискуем всё ваше имущество и отправим вас в Афганистан».

Согласно источникам, премьер-министр правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придерживается таких крайних взглядов, что принимает ванну после встречи с немусульманином. Источники сообщили, что мулла Хасан Ахунд однажды сказал на собрании: «При мне девушки не найдут дорогу к дверям очага коррупции, то есть школы».

Эти источники говорят, что Пакистан опасается муллы Барадара, заместителя премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из-за его связей с Катаром и из-за того, что он восемь лет провёл в пакистанской тюрьме.

Маулави Абдул Хаким Хаккани, судья движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которому, согласно источникам, принадлежит множество объектов недвижимости и крупных медресе в районе расселения племени исхакзаев и в городе Кветта, является ещё одним высокопоставленным членом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который неформально имеет право вето на решения кабинета министров. Он близок к лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и мулла Хайбатулла прислушивается к его советам.

Мулла Нур Мухаммад Сакиб, министр хаджа и вакуфов, также является одним из доверенных лиц муллы Хайбатуллы, и консультирует лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросам всемирного джихада и установления исламского халифата. Он является одним из ярых противников открытия школ для девочек. Источники сообщают, что мулла Сакиб также имеет много недвижимости в Мансаре и Абботтабаде, Пакистан, и поддерживает тесные связи с пакистанской разведкой.

Маулави Махмуд, глава Академии наук талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — ещё один из высокопоставленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступающих против образования девочек.

Надёжные источники сообщают, что члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ранее говорили о возобновлении работы школ для девочек, подверглись давлению со стороны этих пяти высокопоставленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и теперь хранят молчание из-за боязни потерять свои позиции в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники сообщают о недовольстве и разногласиях среди официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и из-за экстремистских взглядов некоторых высокопоставленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некоторые командиры и чиновники посажены под домашний арест.