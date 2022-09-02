Москва, , 15:52 — REGNUM «Новые Известия» комментируют бесполезность проходящего в Вильнюсе Конгресса свободной России, задачей которого, по словам организаторов, является создание «образа будущего и альтернативы путинскому режиму» а также объединение усилий «наиболее активной части российского общества и свободного западного мира». Предлагаем полный текст публикации вашему вниманию.

Оппозиция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Алексей Синельников, политолог

Сооснователь ФСР Иван Тютрин объяснил, что это мероприятие не только «Форума свободной России», а коалиции оппозиционных сил. Соорганизаторами являются ФСР и «Российский комитет действия», движение эмигрантов-оппозиционеров, которые выступают «против политического режима в России и за объединение всех пацифистских и антидиктаторских сил». От ФСР в организаторы вошли Тютрин, политик Гарри Каспаров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ряд известных в среде оппозиции личностей. Участие в форуме примут бизнесмен Михаил Ходорковский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков и другие.

«У ФСР свои проекты, но конгресс, — это расширение за счет создания широкой коалиции российской оппозиции из противоположных лагерей», — пояснил Тютрин. На конгресс ждут активистов-пацифистов и целые движения из многих стран Европы, российских и западных экспертов и политиков. Это станет самым представительным собранием российской оппозиции за последние лет 20», — уверен Тютрин.

Среди международных гостей мероприятия заявлены министр обороны Латвии Артис Пабрикс, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, советник руководителя офиса президента бывш. УССР Алексей Арестович, основатель Hermitage Capital Management Билл Браудер, экс-посол США в РФ Майкл Макфол, а также представители правительства Литвы, Польши и ряд депутатов Европарламента.

Однако первый же день работы показал, что объединиться всерьез «всем миром против Путина» — задача не из простых. За 9 дней до Конгресса выпал из числа участников один из его хедлайнеров — экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, взявший на себя и на свою мифическую НРА ответственность за убийство Дарьи Дугиной.

«В связи с гибелью Дарьи Дугиной и заявлением от имени «Национальной республиканской армии» о допустимости и желательности террористических актов против лиц, не являющихся участниками вооруженной агрессии против бывш. УССР, Российский комитет действия заявляет о категорическом несогласии с такой позицией и об отказе от приглашения на Конгресс свободной России политика Ильи Пономарева, который публично присоединился к призыву осуществлять теракты на территории России.» — заявил «Российский комитет действия» 22 августа.

Иными словами, терроризм, по общему мнению оппозиции, неприемлим. Но тогда как толковать заявления Гарри Каспарова (признан иноагентом в РФ) в первый же день работы форума?

«Исторический шанс вернуть Россиию в семью народов может быть только после окончательной и безоговорочной победы [киевского режима] и это то, ради чего мы должны сейчас все работать», — сказал Каспаров.

То есть речь идет о военной победе и военном проигрыше России. Идея эта настолько непопулярная в самой России, что Первый канал процитировал Каспарова в своих новостях, ничуть не опасаясь того, что крамольные мысли шахматиста разойдутся по стране и вызовут массовую поддержку.

Кстати, Гарри Кимович отнюдь не первый, кто считает вооруженный захват власти — единственный способ создать новую Россию будущего. Помнится, известный в бывш. УССР журналист Аркадий Бабченко уже не первый год обещает вернуться на родину не иначе как верхом на американском «Абрамсе», и потому обсуждать какие-либо концепции и способы легального прихода к власти в Кремле не имеет, по его убеждению, никакого смысла. Наверное поэтому сам Бабченко, в прошлые годы приезжавший на собрания в Вильнюсе, ехать туда на этот раз отказался. Как и влогер, адвокат Марк Фейгин (признан иноагентом в РФ), который вчера в своем стриме разнес «мероприятие Каспарова».

И не он один! В списках участников, например, нет самого популярного медийного лица в эмиграции — нового гражданина киевского режима Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ). Александр Глебович полагает, что никакая реальная политика за обустройство России вне России попросту невозможна и бессмысленна.

В числе неожиданных утрат форума, как выяснилось, оказался и главный спикер киевского режима — Алексей Арестович. Его участие было широко анонсировано не только по причине широчайшей известности в последние полгода, но и потому, что Арестович — единственный из политических персон Киева, который в одиночку доказывает необходимость влияния на политические процессы внутри России. Однако в последний момент Алексей отказался ехать в Вильнюс, — говорит, что СБУ не гарантировала безопасность. Но удаленно к форуму Арестович пока тоже не подключился.

Тогда кто остается, кроме влогеров ютуба и «знаковых» персон типа Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина?

Вот, скажем, участники Круглого стола «Российские гражданские сообщества в Европе: что делать в условиях войны?»:

Илья Фомин — Svoboda Alliance NSW Inc (Австралия);

Николай Кобляков — движение Russie- Libertés (Франция);

Елена Гаева — движение Demokrati-JA (Германия);

Станислав Рудковский — Либертарианская партия России (Чехия);

Галина Петренко — движение Free Russia NL (Нидерланды);

Елена Никифорова — движение Russian-Speaking Integrity Alliance (Новая Зеландия)

Ну и кто из этих людей хоть как-то известен в самой России? Что, собственно, они могут рассказать о ее будущем и способах борьбы за него?

Сдается мне, что даже в случае полной победы над режимом большинство спикеров и участников форума так и останутся в своих удобных для «борьбы» странах. А вот последствия и ход гражданской войны, которую так хотят развязать некоторые спикеры форума, будут расхлебывать никуда не уехавшие россияне.

Впрочем, отношения между уехавшими и оставшимися — еще один камень преткновения оппозиции. Найти общую позицию между двух взаимоисключающих полюсов — невозможно. Для тех, кто не знает, сообщу: речь, с одной стороны, идет о полном запрете на выдачу шенгенских виз еще не уехавшим россиянам, о том, чтобы «порвать концы» с недостаточно активными гражданами, возложив на них ответственность за действия Кремля, с другой — все-таки не «хоронить» совсем соотечественников, наладив какую-то систему тестов и отбора, фильтруя «орков» и «ватников».

Правда, не очень понятно, какие святые люди будут решать в каждом конкретном случае и не могут ли они в порыве борьбы с режимом ошибиться?

В этом смысле заслуживает внимания колонка Алины Витухновской (кстати, тоже приглашенной на форум в Вильнюсе) в Новых Известиях:

«Часто люди, пытающиеся вступить со мной в спор на вышеизложенные темы, прибегают к аргументации посредством авторитетов. Например, в ход идет цитата Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!»

Данная фраза только звучит красиво, притом произносят ее, как правило, те, кто сам не готов следовать своим же воззваниям. Напомню, что сам Гёте предпочел службу в тайной канцелярии, а не в какой-нибудь, прости «господи», кавалерии. Пафос призыва обратно пропорционален степени участия самого оратора. Вообще, я хочу обратиться к тем, кто продолжает звать нас «в бой» с пафосом пропагандистов 1930-х годов. Притом, отмечу еще раз, что мои выводы касаются как представителей национал-патриотической, так и части либеральной общественности, особенно леволиберальной. Вам давно никто не верит. Да и сами себе вы уже верите с трудом. А если верите, еще хуже. Вы слишким увлеклись и потеряли связь с реальностью. А реальность такова, что революционных романтиков в ней не осталось…»

Автор не уточняет, идет ли речь о членах КСР, или каких-то других персонах. Но в истории немало примеров того, как живущая в сытости и тепле эмиграция поднимала на войны своих сограждан на родине. Вот, например, йеменское «правительство в изгнании», которое с 2014 г. неплохо устроилось в Саудовской Аравии — его члены, тоже много рассуждали, как бы победить в гражданской войне, сделать йеменских арабов счастливыми — сейчас эта «интеллигенция» отбила столицу Йемена, а конца гражданской войне не видно.