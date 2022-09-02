Москва, 2 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Российские войска поразили взвод реактивных систем залпового огня «Ольха», принадлежащих киевскому режиму, в Николаевской области. Уничтожены восемь штабов ВСУ, сообщает Минобороны России 2 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

За сутки, уточнили в ведомстве, поражены 42 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 134 районах.

Взвод РСЗО «Ольха» разбит у Новомарьевки в Николаевской области. Уничтожены восемь пунктов управления ВСУ, которые находились у Дачного в Харьковской области, у Александровки, Артёмовска и Константиновки в ДНР, у Верхней Терсы в Запорожской области, у Белой Криницы, Великого Артаково и Баштанки в Николаевской области.