Москва, 2 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удары по бригадам ВСУ в Николаевской области и ДНР, уничтожено около 60 боевиков, сообщили 2 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Также отмечается, что восточнее населённого пункта Михайловка в ДНР был уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады.

«В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России сбили в Херсонской области киевский истребитель МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM.

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