Москва, 2 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сосредоточенными ударами по позициям 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Добрянки и Нововоронцовки Херсонской области уничтожили более 30 националистов, заявили 2 сентября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30 и ранено до 15 националистов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России сбили в Херсонской области киевский истребитель МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM.

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