Тирасполь, 2 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Самыми трудными периодами для Приднестровья было время, когда республика только начинала формироваться. Об этом 2 сентября заявил журналистам глава ПМР Вадим Красносельский по случаю Дня республики.

Первые жертвы в Приднестровье

«Всё-таки самое тяжёлое время — это был конец 80-х, начало 90-х. Эти годы были связаны с развалом единой нашей Родины, Советского Союза», — сказал Красносельский.

Он отметил, что в последние годы Приднестровье также столкнулось с рядом трудностей, но в республике сохраняется мир. В целом, как отметил Красносельский, он не помнит, чтобы в ПМР были лёгкие времена.

Напомним, Приднестровье провозгласило независимость 2 сентября 1990 года. Это было сделано после того, как в Молдавии объявили «незаконным» основание Молдавской ССР.