Москва, 2 сентября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В ближайшее время центробанк Японии не станет повышать ключевую ставку для того, чтобы попытаться ревальвировать иену. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Йены

«Не следует рассматривать ослабление иены исключительно негативно: для экспортоориентированной экономики, которой Япония и является, слабый курс является возможностью увеличить популярность собственной продукции на мировом рынке за счёт снизившейся относительной цены, — сказал Файншмидт. — Однако при этом импорт зарубежных товаров, в особенности энергоресурсов, становится дороже для местных потребителей. Кроме того, низкая ключевая ставка в Японии также помогает развитию бизнеса за счёт возможности получения «дешёвых» кредитов.

Файншмидт предположил, что Центробанк Японии не будет в ближайшее время повышать ключевую ставку, чтобы попытаться ревальвировать иену.

«Дело в том, что уровень инфляции в Японии, даже несмотря на ослабшую иену, сохраняется на феноменально низком уровне около 2,5%, что значительно контрастирует в сравнении с США и даже Южной Кореей», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, снижение иены встраивается в общемировой тренд ослабления национальных валют по отношению к доллару.