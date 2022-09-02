Париж, 2 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Министр бюджета Франции Габриэль Атталь в интервью защищал меры, принятые правительством для защиты покупательной способности французов, передает BFM TV.

francois schnell Французский флаг

Министр бюджета защищал политику, проводимую правительством после кризиса в области здравоохранения. По словам Габриэля Атталя, Франция «защищает так, как никакая другая страна».

По сравнению с соседями, такими как Великобритания, «происходит взрыв цен», в то время как во Франции цены на электроэнергию «должны были вырасти на 40% в этом году».

«Наша экономическая стратегия состоит в том, чтобы сказать, что вместо того, чтобы изобретать новые налоги, мы должны снизить общее налоговое бремя для предприятий и домашних хозяйств, что мы тоже начали делать», — отметил Габриэль Атталь.

Как сообщало ИА REGNUM, поскольку с приближением зимы вопрос об энергоснабжении Франции встает все чаще и чаще, Кэтрин МакГрегор, генеральный менеджер французской энергетической и газовой компании Engie, успокоила жителей страны.

Читайте также: «Газ этой зимой не закончится» — французская компания Engie