Кишинёв, , 15:25 — REGNUM Власти Молдавии не должны отказываться от переговоров с Россией. К этому 2 сентября призвал экс-президент республики Игорь Додон в своём телеграм-канале.

«Почему мы, нейтральное государство, член СНГ, должны поддерживать все антироссийские санкции?» — написал Додон.

Он призвал молдавские власти вести переговоры в интересах своего государства. Додон отметил, что Турция и Венгрия, в отличие от Молдавии, смогли договориться с Россией о низких ценах на газ. Причём им в этом не помешало даже членство в НАТО.

«Почему мы не можем договариваться в интересах своего народа, как это делают другие, как, например, Венгрия и Турция?» — задался вопросом экс-президент.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду рассказала, что в ходе переговоров о продлении соглашения на поставку газа российская сторона предлагала обсудить другие вопросы. Несмотря на это молдавская делегация настояла на переговорах только по топливу. В результате вместо цены до $170 за тыс. кубометров, Молдавия получила плавающую цену, которая зависит от цен в ЕС. В сентябре республике придется покупать российский газ по $1883.

Читайте ранее в этом сюжете: Санду объяснила, почему российский газ для Молдавии резко вырос в цене