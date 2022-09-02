Щербиновский район, Краснодарский край, , 15:14 — REGNUM Кубанская прокуратура выявила фиктивное трудоустройство в муниципальном казенном учреждении «Служба строительного заказчика». Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 2 сентября.

Трудовая книжка Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе инспекции выяснилось, что с 2016 года по указанию руководства администрации Щербиновского района из 12 принятых на работу сотрудников восемь фактически трудовую деятельность не вели. «Мёртвые души» постоянно находились в Ейске или подразделениях администрации Щербиновского района. Сумма хищений превысила 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).